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OSMANLISPOR FK
09 Nisan 2017 16:00
KAYSERİSPOR
1 - 4
OSMANLISPOR FK
MAÇ ÖZETİ
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Fuat Buruk: Zor bir maç olmasını bekliyorduk

Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Fuat Buruk, “Zor bir maç olmasını bekliyorduk” dedi.
18:279 Nisan 2017
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Fuat Buruk: Zor bir maç olmasını bekliyorduk

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 4-1 yendi.

Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Fuat Buruk, maç sonrasında yaptığı açıklamasında, “Zor bir maç olmasını bekliyorduk. Geçen haftaki mağlubiyet sonrasında bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyorduk. 4 gol bulduk. Bugün başarılı olan bizdik. Bundan sonraki maçlarda kazanmak için çalışacağız. İyi başladığımızda maçın iyi geçeceğini biliyorduk. İkinci golden sonra rakibimiz oyundan koptu ve biz daha iyisini yaptık” diye konuştu.

Etiketler
Fuat Buruk kayserispor Osmanlıspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:28 | 09.04.2017
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