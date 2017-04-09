Futbol resitali

Bir stadyum bir şehre neler katar” diye sorarsanız “Trabzon'a bakın” derim. Kenetlenmiş bir takım, coşkulu ve inanmış tribünler… Futbolda bazen puan kazanmaktan çok daha önemli şeylerin olduğunu işaret ediyor adeta. Yeni bir stat demek, yeni umutlar demekmiş, bir kez daha anlıyoruz. Son 2 ayda sahada alınan puanlar kadar kulübün önemli gelir kalemleri de yükselişe geçti çünkü. Daha çok lisanslı ürün satılıyor mesela. Dolu tribünlerinden de anlaşılacağı üzere kulübün maç günü gelirlerinden de kasasına giren para arttı. Dün 35.500 kişi tribündeydi. Tarihinin en kalabalık derbisine ev sahipliği yapan Trabzonspor, sahada kazanamasa da kasasını doldurarak gün sonu yaptı.

Maça gelirsek… Bol gollü ve hareketli bir maç olacağını tahmin ediyorduk, öyle oldu. Hem performans hem de fiziksel mücadele açısından keyifli geçen 90 dakikayı özetlersek; Beşiktaş, ilk yarı şiir gibi oynadı. Trabzonspor, yenik duruma düştüğü anlarda dahi motivasyon ve oyun bütünlüğünü bozmayarak önce skoru eşitledi, kısa bir süre sonra öne geçti. Bordo-mavililerin attığı her gol sadece oyunu değil tribünleri de ateşledi. Bu sezon ligde ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol gören Beşiktaş, bu kritik virajdan puan kaybederek dönecek mi diye düşünürken, siyah-beyazlılar önce Talisca'nın frikiki ardından Atiba'nın 90+2'deki mucizesiyle 3 puanı kaptı. Derbi adına yakışan, adeta bir resital gibi maçını, sezonun 27. haftasında da olsa nihayet izleyebildik.