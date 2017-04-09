Futbol şöleni

Beşiktaş ligde son 14 maçında ilk yarılarda tek bir gol bile yememişti. Trabzonspor da çıkışa geçtiğinden bu yana son 9 karşılaşmada ilk yarılarda kalesinde sadece 1 gol görmüştü. Bu verilerle ve iki takım için de beraberliğin kötü sonuç olmayacağı gerçeğinden hareketle kontrollü, düşük tempolu bir oyun olması bekleniyordu Trabzon'da. Fakat Cenk Tosun'un 4. dakikadaki golü her şeyi değiştirdi. O andan itibaren taktik değil moral faktörü belirleyici oldu maçın gidişatına.

Trabzonspor oyundan düşünce siyah- beyazlılar sahanın tek hâkimi oldu. Beşiktaş klasik kısa paslı oyunuyla çok rahat orta sahayı geçip 3-4 tane de önemli fırsat yakaladı. Bunlardan biri gol olsa belki oyun tamamen kopacaktı. Ama futbol ilginç bir oyun. O ana kadar orta sahayı bile geçmekte zorlanan Trabzonspor hiç beklenmedik bir anda Okay'la golü bulunca dengeler değişti.Moral üstünlüğünü ele geçiren bordo-mavililer özgüvenle çıkmaya başladı. Bu sefer onlar net pozisyonlar yakaladı. Biri ilk devrede, diğeri 2. yarının başında 2 önemli pozisyon kaçtı.

2. yarı için bir yorum yapmak zor. Kelimenin tam anlamıyla tam bir futbol şölenine sahne oldu. Taktik disipline bağlılığıyla öne çıkmış iki ekibin mücadelesinde taktikler unutulunca ortaya seyir zevki yüksek birmücadele çıktı. İşin güzel yanı ne Ersun Yanal ne de Şenol Güneş müdahale etmedi, oyunun aynı tempoda gitmesine büyük katkı sağladılar. Önce teknik direktörlere, sonra futbolculara bu enfesmücadele için teşekkür ediyorum. Umuyorum ligimizde daha çok böylemaçlar izleriz. Ancak o zaman ligin marka değeri artar, tribünlere daha çok seyirci çekmeyi başarırız.