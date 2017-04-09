Futbolu burakıp pistlere çıktı 9 ayda 3 rekor kırdı

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un genç atleti Ahmet Kasap, henüz 9 ay önce çıktığı atletizm pistinde daha şimdiden 3 Türkiye rekorunun sahibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bundan 9 ay önce atletizme başlayan genç sporcu Ahmet Kasap, kısa kariyerine 3 Türkiye rekoru sığdırmayı başardı. 18 yaşındaki Ahmet Kasap, Sırbistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 4×100 metrede 41.74'lük derecesiyle Türkiye rekorunu egale etti. Genç atlet, hemen ardından Balkan Gençler Salon Şampiyonası'nda 4×400 bayrakta Berkay Çalık, Akın Özyürek ve Mahsum Korkmaz ile birlikte piste çıkarak 3:18:22'lik rekoru, 3:16:94 ile yeniledi. Ahmet Kasap, son olarak Belarus'taki U20 Salon Atletizm Yarışmaları'nda 300 metrede 34:97 ile Gençler Salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Futbolu bırakıp atletizme geçti

Sporculuk yaşamına Karşıyaka’da futbolcu olarak başlayan genç atlet, sol ayak bileğinden sürekli sakatlanması üzerine Soner Coşan Atletizm Salonu'nda güçlendirme çalışmalarına başladı. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi Atletizm Antrenörü Alper Yılmaz'ın dikkatini çeken Ahmet, kendini bir anda pistlerde buldu. Futbola veda edip atletizme başlayan genç sporcu, sprinter özelliği sayesinde katıldığı ilk şampiyonada 100 metre Yıldızlar Türkiye Şampiyonu oldu, 200 metrede ise ikincilik kürsüsüne çıktı. Ardından da rekorlar ve yeni şampiyonluklar peşi sıra gelmeye başladı.

Futboldan atletizme geçişin tamamen bir tesadüften kaynaklandığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Kasap, “Ayağımdaki sakatlıktan bambaşka bir hayata yolculuk yaptım. Şu anda Türkiye’de yaş kategorimde 100, 200 ve 400 metrede ilk üçte yer alıyorum. Temmuz ayında İtalya’da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası'nı kendime hedef olarak seçtim” dedi.

“Potansiyeli yüksek”

Ahmet Kasap’ın çok başarılı bir sporcu olduğunu vurgulayan antrenörü Alper Yılmaz ise, “Çok kısa bir sürede iyi çalışarak başarılı oldu. Ahmet, potansiyeli gerçekten yüksek bir sporcu. İtalya'nın hemen ardından Azerbaycan’daki İslam Oyunları’na katılacağız. Her iki şampiyonada da başarılı olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.