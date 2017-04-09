Galatasaray Başakşehir deplasmanında üstün

Galatasaray, Süper Lig’de Medipool Başakşehir ile deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de mağlup oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda yarın saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde 26 hafta geride kalırken, turuncu-lacivertliler 15 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 8 beraberlik ile 2. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 3. sırada bulunuyor. İki takım Süper Lig'de daha önce 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray rakibini 9 kez mağlup ederken, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galip ayrıldı. 4 mücadele ise berabere bitti. Söz konusunda maçlarda sarı-kırmızılılar 32 gol kaydederken, turuncu-lacivertliler ise 22 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Aslan deplasmanda üstün

Galatasaray, Medipol Başakşehir’e karşı ise deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda üstünlüğü göze çarpıyor. Zira bugüne kadar turuncu-lacivertlilerin evinde oynanan 10 mücadelede sarı-kırmızılılar 6 kez rakibini yenerken, 4 kez de mağlup oldu. Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18 maçtır evinde maç kaybetmiyor. Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı 18 karşılaşmada rakiplerini 12 kez mağlup ederken, 6 kez sahadan berabere ayrıldı.

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Alpaslan Dedeş yapacak.