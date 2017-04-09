Galatasaray’da derbi öncesi sarı alarm!

Galatasaray’da Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacaklar.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı-kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi yolunda zorlu haftalarda Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak için çok önemli 4 maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar; Başakşehir deplasmanından sonra sırasıyla Fenerbahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa ile mücadele edecek. İlgili Haberi Oku

Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong'un bu maçta sarı-kart görmeleri halinde Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü TT Arena'da oynanacak Fenerabehçe derbisinde forma giyemeyecek.