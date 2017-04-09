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GALATASARAY
10 Nisan 2017 20:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
vs
GALATASARAY
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Galatasaray’da derbi öncesi sarı alarm!

Galatasaray’da Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacaklar.
14:409 Nisan 2017
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Galatasaray’da derbi öncesi sarı alarm!

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı-kart sınırında bulunuyor.

09 Nisan 2017 Galatasaray Şampiyonlar Ligi yolunda zorlu haftalarda Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak için çok önemli 4 maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar; Başakşehir deplasmanından sonra sırasıyla Fenerbahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa ile mücadele edecek. İlgili Haberi Oku

Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong'un bu maçta sarı-kart görmeleri halinde Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü TT Arena'da oynanacak Fenerabehçe derbisinde forma giyemeyecek.

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