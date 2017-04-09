‘Bütün spor kamuoyuna iyi bir takım olduğumuz gösterdik’

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, "Bu takım bütün spor kamuoyuna iyi bir takım olduğunu göstermiş oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulanan Medical Park Arena Stadyumu rekor seyirciyi gördü. Medical Park Arena'yı seven bordo-mavili taraftarlar her maça ilgisi artarak devam ediyor. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakayı 35 bin 513 seyirci izledi.Trabzonspor’un yeni stadyumu Medical Park Arena'da oynadığı ilk Gaziantepspor maçını 23 bin 56, Aytemiz Alanyaspor maçını 21 bin 15, Kardemir Karabükspor maçını 20 bin 77, Galatasaray maçını ise 33 bin 809 taraftar izledi.

Seyirci kapasitesi 24 bin olan Hüseyin Avni Aker Stadı'na ligin ikinci bölümünde veda eden bordo-mavililer, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını 41 bin 461 kişi kapasiteli Medical Park Arena Stadı'nda oynadı. Karadeniz ekibi, beş karşılaşmayı 133 bin taraftara oynarken, Bu maçlarda ortalama seyirci sayısı ise 26 bin oldu.

Meriç: Taraftarımız arkamızdaki 13. güç

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, iyi bir takım olma yolunda çabalarının sürdüğünü belirterek, “İyi bir takım olma yolunda çabalarımızı sürüyor. Bunu için çalışıyoruz. Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettik. Kazanabilirdik. Berabere de bitebilirdi. Şanssız goller yedik ama ben en çok takımın mücadelesinden memnum kaldım ve bu takım bütün spor kamuoyuna iyi bir takım olduğunu göstermiş oldu. Her zaman söylüyorum, taraftarlarımız bizim arkamızdaki 12’nci hatta 13’ncü güç, bizi destekledikleri için tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarda gayet güzel bir şekilde takımı desteklediler. Aynı şekilde stadyuma gelip bizi desteklemelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.