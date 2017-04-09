Giresunspor 1 – 0 Bandırmaspor / Maç özeti

Giresunspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u Recep'in tek golüyle mağlup etmeyi başardı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 yendi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Mehmet Kısal, Muhammet Yumak

Giresunspor: Eser, Dimitriadis, Volkan (Dilaver dk. 61), Abwo (Lopez dk. 84), Berkan, Recep, Özgür Can, Çağlar (Rızvan dk. 69), Dodo, Onur, Özgür Yılmaz

Bandırmaspor: Okan, Deniz, Serkan (Üstün dk. 87), Santos Souza, Gökhan (Doğan dk. 83), Da Silva, Fofana, Ömer, Lukas, Sertaç (Feridun dk. 71), Atabey

Sarı kartlar: Dodo (dk. 16), Çağlar (dk.39), Berkan (dk.44), Eser (dk. 59), Onur (dk. 88) (Giresunspor) Fofana (dk. 77), Santos Souza (dk. 81), Atabey (dk. 83) (Bandırmaspor)

Kırmızı Kart: Lukas (dk. 54) (Bandırmaspor)

Gol: Recep (dk. 64) (Giresunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

39′ Dimitriadis'in Bandırma kalesi önüne gönderdiği topa Recep müsait durumda dokunamadı.

41′ Ani gelişen atakta Da Silva'nın şutu az farkla auta çıktı.

50′ Berkan'ın caza alanına gönderdiği topa özgür Yılmaz'ın kafa vuruşu az farkla aut.

53′ Çağlar'ın ortasında Özgür Can'ın kafa vuruşunu Okan iki hamlede önledi.

57′ Bandırmaspor penaltı kazandı. Giresun ceza alanına giren Atabey, Özgür Yılmaz tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sertaç'ın plasesi direğevurarak dışarı çıktı.

GOOOOL! 64′ Dilaver'in kullandığı köşe atışından gelen topu kontrol eden Çağlar pasını Recep'e verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşu ile meşin yuvarlak Kaleci Okan'ın yanından ağlara gitti. 1-0