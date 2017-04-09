Göztepe’de yine son dakika kabusu

Türkiye 1'inci Ligi'ndeki son maçında Boluspor'a deplasmanda uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 yenilen Göztepe, yine son dakika kabusuyla karşı karşıya geldi.

Ligin ilk yarısını lider bitirmesine karşın arkasını getiremeyen Göztepe, 2’nci yarıdaki maçların son 10 dakikasında kalesini gole kapatamadı. İkinci devrede oynadığı 11 müsabakanın 6’sında son dakika gollerine engel olamayan sarı kırmızılılar, bu periyotta 10 puan kaybetti. İkinci yarının ilk maçında Denizlispor’u ağırlayan Göztepe, 80’inci dakikaya 2-1 önde girdiği maçı, 81, 86 ve 90’ıncı dakikalarda yediği gollerle 4-2 mağlup bitirdi. Ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında Göztepe yine 90’ıncı dakikada yıkıldı ve müsabaka 2-2 berabere bitti. İzmir’de konuk ettiği Balıkesirspor önünde son dakikaya 1-0 önde giren Göztepe, 90. dakikada yine topu ağlarında gördü ve 1-1’lik beraberlikle yarışta yara aldı. Göztepe 5-2 kaybettiği Elazığspor ve 2-1 kazandığı Giresunspor maçlarında da 90’ıncı dakikada 1’er gol yedi. Göztepe, son dakika geleğini son Boluspor maçında da sürdürdü. Akabueze’nin 90+4’üncü dakikada attığı gol Göztepe’nin fişini çekti.

Teknik direktör Yılmaz Vural, skoru bir türlü koruyamayan oyuncuların psikolojisinin alt üst olduğunu söyledi. Her maçın son 10 dakikasına büyük stresle girdiklerini belirten Vural, “Topu ayağımızda tutmayı bir türlü öğrenemedik. Ancak bu problemi de çözeceğim. Tüm aksiliklere rağmen hedefimizden sapmayacağız” dedi.

VURAL: ÇÖZÜM ÜRETMEYE GELDİM

Göreve geldiği günden bu yana iddialı açıklamalarda bulunan teknik direktör Vural, Boluspor mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Ligin bitimine 8 hafta kaldığını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Elbette takımda bazı sorunlar var. Ancak ben şikayetçi değilim. Buraya çözüm üretmek için getirildim. Bazı problemleri hemen aşamayız. Bandırmaspor maçına kadar önümüzde 9 günlük bir süre var. Taraftarlarımız merak etmesin, ilk 2 için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

Yılmaz Vural, son olarak Boluspor maçında Emre ve Canberk’in sakatlandığını belirterek, “İkisinin de adalelerinde sorun var. Son durumları hafta içinde belli olacak” diye konuştu.