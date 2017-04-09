Güneş balçıkla sıvanmaz

Şampiyonluğa giden yolun boyu iyice kısaldı. Artık her maç bir final. Ligin sondan sekizinci haftası, rakip ikinci yarının lideri, istim üzerinde bir Trabzonspor. Maçı zorlaştıran faktör sırf bu değil; aynı zamanda bu maç sonrası 13 Nisan UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanı olması, Kartal'ın maç konsantrasyonunu bozmaya aday. Şenol Güneş için de belki sezonun en duygusal maçı. Bir tarafta doğduğu, parladığı ve adının tesislere verildiği Trabzon; diğer tarafta Beşiktaş'ın başarısı.… Bu maç tam anlamıyla Güneş'in maçı. İki takım da sahaya ideal kadrosu ile çıktı. Artık net anlaşılan Kartal, saha içi zorunluluğu olmadıkça 11'ini değiştirmeyecek. Seyirci desteğini arkasına alarak maça hızlı başlamasını beklediğimiz Trabzonspor hepimizi yanılttı. Beşiktaş maça klasik oyun düzeni ile başladı ve Trabzon'un nefesini kesti. Sahasında kıpırdayamayan Trabzon'a ceza Adriano'nun sıfırdan ortasında Cenk tarafından erken kesildi. Sahada bir türlü organize olamayan Trabzon, Beşiktaş'ı izlemekle yetiniyordu. Eline geçen fırsatları cömertçe kaçıran Kartal, Trabzon'un ilk atağında golü atınca silkelense de soyunma odasına mağlup gitmeyi önleyen Fabri'ydi.

İkinci yarıda mücadeleye katılan Trabzon maçın keyifli hale gelmesini sağladı. Oyunun ve maçın hâkimi liderdi. İlk yarıda olduğu gibi öne geçince maçı yeniden bitti havasına girince Trabzon cezayı skor olarak öne geçerek kesti. Talisca, enfes bir frikikle eşitliği sağlarken Atiba, uzatma anlarında Kartal'ı ipten aldı.