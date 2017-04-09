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Halkbank, Galatasaray’ı eledi

Efeler Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı İstanbul’da 3-1 yenen Halkbank, yarı finale yükseldi. Halkbank’ın yarı finaldeki rakibi Ziraat Bankası - İnegöl Belediye eşleşmesinin galibi olacak.
18:439 Nisan 2017
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Halkbank, Galatasaray’ı eledi

Efeler Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı İstanbul'da 3-1 yenen Halkbank, yarı finale yükseldi. Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi Ziraat Bankası – İnegöl Belediye eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: GS Park Voleybol

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yılmaz Duman

G.Saray HDI Sigorta: Hüseyin, Tuia, Murathan, Bartman, Halel, Emin, Can (L), Yasin, Doğukan

Halkbank: Faik Samed, Mustafa, Fontele, Emre, Miljkovic, Kooy, Hasan-Caner (L), Burutay, Kemal, Vincic

Setler: 20-25, 25-21, 23-25, 17-25

Süre: 1.47 (26, 28, 31, 23)

Etiketler
Galatasaray HDI Sigorta halkbank
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