İkisine de tebrikler

Ramazan GÜNTAY yazdı...

1970'lerin sonu ile 80'lerin ilk yıllarına damga vuran Trabzonspor'un üst üste kazandığı şampiyonluklarda iki faktör ön plana çıkıyordu: Altyapısından yetişen futbolcular ve takımı sahiplenen şehir. O günlerden beri Trabzon halkı bordo-mavili takımla yatar kalkar oldu. Yıllar sonra ilk kez takımı bu kadar sahipleniyor taraftarlar. Yeni stat, üst üste alınan başarılı sonuçlar derken tribünler eski günlerine dönmeye başladı. Galatasaray maçında olduğu gibi Beşiktaş randevusunda da taraftar takıma büyük destek oldu.

İlk dakikalarda Beşiktaş'ın Cenk'le bulduğu gol bordo-mavili ekipte kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Ancak kenardan Ersun Yanal'ın uyarıları, saha içinde Olcay ve Durica'nın çabalarıyla çabuk toparlandı Trabzonspor. Önce oyunda dengeyi kurdu, sonra Beşiktaş kalesine daha cesaretli gitti. Okay'ın nefis golü öncesinde Olcay'ın presi ve Yusuf'un şık pası da en az Okay'ın şutu kadar alkışa değer. İkinci yarıyı herkes nefesini tutarak izledi. Skor iki tarafa da gitti geldi. Hani bazı maçlar vardır, iki takım da kaybetmeyi hak etmez. Futbola kattığı güzellikler için hem Trabzonspor'u hem de Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum.