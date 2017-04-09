İrfan Saraloğlu: Kırmızı kart bekliyorduk

Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in penaltı pozisyonunda verdiği kartın rengini eleştirerek, “Gole giden oyuncuyu kaleci çekerek düşürüyor. Bu pozisyonda kırmızı kart beklerken sarı kartla geçiştirildi” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisar Belediyespor deplasmanda oynadığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Akhisar Belediyespor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maça puan ve puanlar ümidiyle çıktıklarını aktaran Saraloğlu, “Fenerbahçe’yi iyi analiz etmiştik. Son zamanların Fenerbahçesi olmadığını düşünüyorduk. Oyun onu gösterdi. Rakibin ilk yarıda atağı yoktu. Fakat duran toptaki ters vuruşta geriye düştük. İkinci yarıya hücum hamlesini erken yapmak zorunda kaldık” dedi.

“Kırmızı kart bekliyorduk”

Volkan Demirel'in Cikalleshi'yi ceza sahası içinde çekmesi sonucu verilen penaltı pozisyonu ile ilgili konuşan Saraloğlu, “Penaltıdan gol bulduk. Gole giden oyuncuyu kaleci çekerek düşürüyor. Bu pozisyonda kırmızı kart beklerken sarı kartla geçiştirildi. Oyunun kaderini değiştirebilirdik. Bugün soft bir Fenerbahçe vardı. Sanırım yorgundular. Gol sonrası oyunu domine ettik. Topun istediğini engelleyemedik. Atılan gol ofsayt mı diye bekledik. Boş kaleye gol atmak onun için çok kolaydı. 2-1 sonrası yine toparlandık. Topu çerçeveye sokamadık. 90+3’de yediğimiz gol ile kaybettik” şeklinde konuştu.

“Puan veya puanlar alma şansımız yüksekti”

Oyunun temposunu yükseltmeye çalıştıklarını ifade eden Saraloğu, “Çabuk oynayabilseydik mutlaka 1 veya 3 puanı alma şansımız yüksekti. Önümüzde 7 hafta var. Ligde kalmak için toplayacağımız puanlarla gelecek yıl daha hedefli bir Akhisar Belediyespor görmek istiyoruz” diye konuştu.

“Fenerbahçe’yi bu kadar etkisiz görmedim”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın oyuncu değişikliği yapmamasını değerlendiren Saraloğlu, “Uzun yıllar Fenerbahçe'de görev aldım. Böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Fenerbahçeyi de hiç bu kadar etkisiz görmedim. Hocanın kendi takdiri. Saygı duymaktan başka bir şey yapamam. Genellikle oyuncu değişikliği yapıyoruz. Farklı bir uygulama oldu. Hocaya saygı duymamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.