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FENERBAHÇE
09 Nisan 2017 19:00
FENERBAHÇE
3 - 1
AKHİSAR BELEDİYESPOR
MAÇ ÖZETİ
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Jeremain Lens gerekeni yaptıklarını söyledi

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Lens, 3-1 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu.
21:569 Nisan 2017
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Jeremain Lens gerekeni yaptıklarını söyledi

Akhisar Belediyespor karşısında Fenerbahçe’nin 3. golünü kaydeden Jeremain Lens, galibiyet için gerekeni yaptıklarını söyledi.

Hollandalı yıldız oyuncu Jeremain Lens, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı maç değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Aldığımız skordan dolay mutluyuz. Rakiplerimize yakın kalabilmek açısından önemliydi galibiyet ve gerekeni yaptık. En iyi maçlarımızdan değildi ama zorluydu bir karşılaşmaydı. Rakibimiz iyi hazırlanmış ve planları vardı. İlk yarı bizim için zorlu oldu. Gol için rakibi zorladık. Rakibin kendi kalesine attığı golle aradığımız ilk gol birinci yarıda geldi.”

Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ve Türkiye'de başka kulüpte oynar mısın? sorularına da Lens, “Bu durum sadece bana değil. Sunderland ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Yazın neler olacağını hep birlikte göreceğiz ama her zaman da söylediğim gibi Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha uzun yıllar da burada oynamak isterim. Gazetelerde çok şey yazıyorlar ama en önemlisi ben bu sezon Fenerbahçe'de oynuyorum ve umarım Fenerbahçe'de oynamaya devam ederim. Gelecek neler getirir, bunu bilmiyorum” yanıtlarını verdi.

Etiketler
akhisar belediyespor Fenerbahçe Lens spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:57 | 09.04.2017
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