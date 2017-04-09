Kaliteli futbol

Süper Lig'in lideriyle 2. yarının lideri Akyazı Şenol Güneş kompleksinde karşı karşıya geldi. Trabzonspor yenilgi yüzü görmediği, golle tanışmadığı yeni stadyumunda aynı başarıyı sürdürmek için sahaya çıktı. Memleketinde kendi adını taşıyan tesislerdeki ilk sınavında Şenol Güneş'in takımı, galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmak düşüncesiyle çıktı. Gülen taraf Beşiktaş oldu. Trabzonspor'un yeni stadyumunun büyüsü böylece bozuldu!

İki takım da ideal kadroları ile sahaya çıktı. Konuk takım golcüsü Cenk'in ayağından golü erken buldu. Beklenmedik bu gol Trabzonspor'da şok etkisi yarattı. Tribünler sustu. Sahadaki oyun planı altüst oldu. Trabzonspor şokun etkisinden 25.dakikada çıkabildi. Okay'ın nefis golü ile skora eşitlik gelirken tribünler devreye girdi. Quaresma'nın sakatlanarak yerini Aboubakar'a bırakması Teknik Direktör Şenol Güneş'in de oyun planını değiştirmesine neden oldu.

İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken 2.yarı yağmurla başladı. Aboukakar takımı öne geçiren golü atarak oyuna yeni bir heyecan getirdi. İki takım da kontrollü oyunu bıraktı. Futbol kalitesi arttı. Castillo sahneye çıkıp ceza alanı üzerinden mükemmel vuruşla topu filelere gönderdi. Özgüveni artan Trabzonspor galibiyet golüne ise Rodallega ile kavuştu. Hop oturup hop kalkarken Talisca duran top ile takımın beraberlik golünü attı. Maç bitti derken konuk takım galibiyet golünü buldu.

Son yıllarda izlediğim en keyifli maçtı. Her dakikası heyecan doluydu.

Maç öncesi tribün şovları güzeldi. Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar kolbastıdan tribün şovuna kadar keyifli dakikalar yaşadı. İki takımın taraftarının “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diye tempo tutması gecenin en güzel hareketiydi.