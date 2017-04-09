Manisaspor’dan kritik galibiyet

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Manisaspor, Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenmeyi başardı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Manisaspor sahasında karşılaştığı Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım 27 puanla 14. sırada yer alırken, konuk takım 24 puanla 17. sırada haftayı tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Mikic'in ceza sahası içi sağından ortaladığı topa Mersin İdmanyurdu savunmasında Mitrovic'in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

23. dakikada Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan orta-şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak dışarıya çıktı.

24. dakikada Mersin İdmanyurdu'nda Hakan'ın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Manisaspor savunması içerisinde karambol oluştu. Penaltı noktası yakınlarında kaleciye rağmen Mitrovic'in kafa vuruşunda, filelere doğru giden topu son anda kale çizgisi üzerinden Erman kafayla uzaklaştırdı.

50. dakikada İsmail Haktan'ın sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Erman'ın ayağıyla yükseklik kazandırdığı topa altıpas içerisinde Dimov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

53. dakikada Manisaspor atağında İsmail'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Gökhan Sazdağı kafayla daha müsait pozisyondaki arkadaşı Sebaihi'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

84. dakikada Erman’ın Mehmet Enes’e yaptığı faul sonrası hakem Bülent Yıldırım tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

90+4. dakikada Perovic’in pasıyla topla buluşan İsmail Haktan kaleci ile karşı karşıya kadığı pozisyonda ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz

Manisaspor: İsmail, Fahri (Sebaihi dk. 39), Mikic, Erman, Dimov, Ufuk, Umut (Ümit Yasin dk. 86), Metin, İsmail Haktan, Gökhan Sazdağı (Emre dk. 89), Perovic

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mehmet Ene, Mitrovic, Hakan, Gökhan Akkan, Mahmut (Serol dk. 54), Nurullah, Emrah (Bekir Can dk. 81), Güven, Tita(Ahmet dk. 16), Pedriel

Goller: Dimov (dk. 50), İsmail Haktan (dk. 90+4) (Manisaspor)

Kırmızı kart: Erman (dk. 84) (Manisaspor)

Sarı kartlar: Mikic, Gökhan Sazdağı, İsmail Haktan (Manisaspor), Nurullah, Ahmet, Emrah, Güven (Mersin İdmanyurdu)