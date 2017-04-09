Martin Skrtel: 3 puan aldığımız için mutluyuz

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel, Akhisar Belediyespor maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe’nin Slovak oyuncusu Martin Skrtel, Akhisar Belediyespor karşısında alınan 3 puanın önemine değindi.

En iyi performanslarından birini sergilememelerine rağmen zor bir karşılaşmadan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Skrtel, derbi maçıyla ilgili de açıklamalar yaptı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Skrtel, “Çok önemli bir karşılaşmaydı bizim için. 3 puana ihtiyacımız vardı ve aldık. Bundan dolayı mutluyuz. En iyi performanslarımızdan biri değildi ama sezonun gidişatına, ligde bulunduğumuz pozisyona bakarsak en önemlisi alacağımız puanlardı. Bunu başardık. 3 puanı aldık, mutluyuz” dedi.

Derbi maçıyla ilgili de açıklamalar yapan Martin Skrtel, “Derbi maçları her zaman özeldir hem taraftarlar için hem futbolcular için, aslında herkes için derbiler özeldir. İnanıyorum ki farklı bir karşılaşma olacak ve inanıyorum ki farklı bir performans göstereceğiz saha içerisinde . Umarım bizim için sonu da güzel olur” ifadelerine değindi.