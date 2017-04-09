Muharrem Usta: Sağlam geliyoruz

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kaybettikleri Beşiktaş maçına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor-Beşiktaş maçının son yılların en iyi maçı olduğunu söyleyerek, “Harika bir ortam ve harika bir maçtı. Üzgün değil sevinçliyiz. Çünkü; sağlam geliyoruz” dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, kendisine ait twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“8 Nisan Cumartesi. Trabzonspor – Beşiktaş maçı yılın en iyi maçıydı. Bu tarihin önemi ileride daha iyi anlaşılacaktır.Neden mi.birlikte doğru yoldayız. Trabzonspor-Beşiktaş maçının kazananı milyonlarca futbolseverdi. Harika bir ortam ve harika bir maçtı. Üzgün değil sevinçliyiz. Çünkü; sağlam geliyoruz. Dünya’da takımına bu kadar aşık olan kaç şehir vardır ki. Trabzonspor-Beşiktaş maçı bizim adımıza gelecekte en iyi olmanın dönüm noktasıydı. Son olarak aşk buna derler. Harika koreografisiyle muhteşem atmosferi bize yaşatan taraftarımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız.”