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08 Nisan 2017 19:03
TRABZONSPOR
3 - 4
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Muharrem Usta: Sağlam geliyoruz

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kaybettikleri Beşiktaş maçına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
17:229 Nisan 2017
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Muharrem Usta: Sağlam geliyoruz

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor-Beşiktaş maçının son yılların en iyi maçı olduğunu söyleyerek, “Harika bir ortam ve harika bir maçtı. Üzgün değil sevinçliyiz. Çünkü; sağlam geliyoruz” dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, kendisine ait twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“8 Nisan Cumartesi. Trabzonspor – Beşiktaş maçı yılın en iyi maçıydı. Bu tarihin önemi ileride daha iyi anlaşılacaktır.Neden mi.birlikte doğru yoldayız. Trabzonspor-Beşiktaş maçının kazananı milyonlarca futbolseverdi. Harika bir ortam ve harika bir maçtı. Üzgün değil sevinçliyiz. Çünkü; sağlam geliyoruz. Dünya’da takımına bu kadar aşık olan kaç şehir vardır ki. Trabzonspor-Beşiktaş maçı bizim adımıza gelecekte en iyi olmanın dönüm noktasıydı. Son olarak aşk buna derler. Harika koreografisiyle muhteşem atmosferi bize yaşatan taraftarımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız.”

Etiketler
Muharrem Usta spor toto süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 17:23 | 09.04.2017
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