Mustafa Bulut Almanya’da başarıdan başarıya koşuyor

Mustafa Bulut, Almanya'da golf sezonunun ilk kupasını aldı.

Almanya’nın Troisdorf kentinde yaşayan Mustafa Bulut golfte başarıdan başarıya koşuyor. Golfte iki yıl önce turnuvalara katılmaya başlayan Bulut, son olarak Münih’te yapılan kulüpler arası şampiyonada Troisdorf Golf Kulübünü temsil etti. Buradan da birincilik kupasıyla dönen Mustafa Bulut, böylece 28. kupasını kazanmış oldu. Almanya’da 12 yıl önce amatör olarak golf oynamaya başlayan Elazığlı Mustafa Bulut, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2014 yılı Şubat ayından itibaren 4 ay kursa giderek lisansını aldı. Daha sonra Almanya, Fransa ve Portekiz’de katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarla dikkati çekti.

Evini, aldığı kupalarla süsleyen Mustafa Bulut, Almanya’da golf sezonu başladı. Münih’te katıldığım 320 kişilik bir turnuvada 2017’nin ilk kupasını kazandım. Almanlar, İngilizler, Fransızların katıldığı ve iki gün süren turnuva çok çekişmeli geçti. Turnuvada 18 deliği 65 ve 68 brütle kapattım. Tabii başarılı olmak kolay değil, her gün sahada iki saat, değişik değneklerle vuruşlar yapıyorum. Bazen de Caddy’mle 9 ve 18 delik oynuyorum. Münih’te kazandığım kupa prestijli ama 2017’de daha prestijli kupalar kazanmak istiyorum dedi. Bulut, Almanya’da golf sahalarında çok az sayıda Türk olmasının ise kendisini üzdüğünü söyledi. Golfün temiz havada oynandığını ve sağlığa faydalı olduğu belirten Mustafa Bulut, Umarım Türklerin de golfe ilgisi artar diye konuştu.