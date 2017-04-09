Pınar Karşıyaka’nın rakibi Anadolu Efes

Spor Toto Basketbol Ligi'nde son 4 maçın 3'ünü kazanan Pınar Karşıyaka, yarın Euroleague'de adını son 8 takım arasına yazdıran, Anadolu Efes'i konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 19.30’da başlayacak. BeINSports3’ün yayınlayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 25 TL olarak açıklandı. Pınar Karşıyaka’da topuğundan sakat olan Soner forma giyemeyecek. Omzunda sakatlık bulunan Ponitka’nın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Ligde normal sezonun bitmesine 6 hafta kala play off hattının dışındaki takımlarla arasındaki farkı iyice açmaya çalışan Pınar Karşıyaka, 24 haftada 13 galibiyet elde etti. Lider Fenerbahçe’nin ardından ikinci sıradaki Anadolu Efes’in ise 21 galibiyeti bulunuyor.