Süper Lig’in en iyileri

Melih SADIKOĞLU yazdı...

Sezonun gidişatına göre ligin en formda takımları Trabzon'da karşı karşıya geldi. Bir tarafta Avrupa'da yoluna devam eden ve ligde şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş, diğer cephede ise Ersun Yanal ile ligin ikinci yarısına damga vuran Trabzonspor vardı. ‘En'lerin kapışmasında futbol kalitesi yüksek, pozisyonu bol bir mücadele izledik.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istikrarsız görüntüsünün arkasında sezona damga vuran iki takımda Şenol Güneş adının ön plana çıkması tecrübeli hoca için bambaşka bir mana taşıyordu.

Cenk Tosun, Şenol Güneş Kompleksi'nde ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti. Bordo-mavililer, kendi evinde ilk kez santraya gitti. Kartal, kendi adına sezonun en erken golünü attı. Rakamların fora yaptığı karşılaşmada iki teknik adamın taktik kapışmasına da tanıklık ettik. Futbol dünyanın her yerinde taraftarla güzelleşen bir sektördür. Bu anlamda stadı tıka basa dolduran Trabzonsporlu taraftarları tebrik etmek gerekir.

Dün akşam atılan goller ve iki takımın kalitesi bize gelecek adına iki kulüp için önemli mesajlar verdi.