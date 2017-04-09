Talisca Messi’yi yakaladı

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Talisca, bu sezon 4. kez duran toptan gol atarak önemli bir başarıya ulaştı. Resmi maçlarda 11. kez fileleri havalandıran Talisca, kariyer rekorunu egale etti. Talisca ayrıca ceza sahası dışından attığı gollerle Messi'yi de yakaladı.

Bu sezon attığı kritik gollerle dikkat çeken Anderson Talisca, Trabzon karşısında da en önemli dakikalarda sahneye çıktı. Mücadele boyunca bordo-mavili rakiplerinin sıkı markajı altında zorlanan Brezilyalı futbolcu, 74. dakikada kazanılan serbest vuruşta yine topun başına geçerek görevini yaptı. Geçen hafta olduğu gibi yine frikikten gol atan Talisca, takımını maça ortak etti. Skoru 3-3'e getiren golü kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon resmi maçlardaki 4. frikik golünü kaydetti. Daha önce Benfica, Galatasaray ve Gençlerbirliği'ne karşı boş geçmeyen Talisca, dün de Trabzonspor önünde Onur Kıvrak'ı avladı. 6. kez ceza alanı dışında gol atarak bu alanda Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ile birlikte Avrupa'da zirveye oturdu.

Cenk Tosun krallar gibi döndü Beşiktaş'ı 4'te öne geçiren Cenk Tosun, 5 haftalık gol orucunu Trabzonspor karşısında bozdu. Ligin ilk devresinde 4 maçlık kötü bir seri yakalayan gurbetçi oyuncu, bunu yine Fırtına karşısında sonlandırmıştı. İlgili Haberi Oku

ABOUBAKAR BOŞ GEÇMİYOR

Öte yandan kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Vincent Aboubakar, Trabzon'da golle döndü. Forma giydiği son 10 resmi karşılaşmanın 8'inde topu rakip filelere gönderen Kamerunlu futbolcu, dün de görevini yaptı. Oldukça zor ve kritik bir gol gönderen Abou, yine daha basit pozisyonları değerlendiremedi ancak takımına hareketlilik kazandırdı.