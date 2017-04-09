Trabzon medyası mağlubiyete rağmen umutlu

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig´in 27´nci haftasında sahasında Beşiktaş´a 4-3 mağlup olan Trabzonspor´un ortaya koyduğu performanstan memnun kaldı, `Galiptir bu yolda mağlup´ yorumunu yaptı.
Günebakış Gazetesi, "Galiptir bu yolda mağlup!", "10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp Avrupa için savaşan Trabzonspor, Beşiktaş derbisinde kaybederken kazandı! Futbolu ve mücadelesi ile taraftarlarına güven veren bordo mavililer, 4-3´lük mağlubiyete rağmen, 'Galiptir bu yolda mağlup´ dedirtti" ifadelerini kullandı.
Taka Gazetesi, "Teşekkürler çocuklar", "Trabzonspor Dozer gibi oynadı, Kazım gibi sevdi ama 90+1´de Ali Palabıyık´ın vermediği faul sonrası Atiba'yı tutamadı" yorumunu yaptı.
Sonnokta Gazetesi, "Fiyakamızı bozduk", "Trabzonspor´un 2´nci yarıdaki yenilmezliği Beşiktaş karşısında son buldu" başlıklarını kullandı.
Karadeniz Gazetesi, "Akyazımız oldu karayazımız", "Muhteşem taraftar, muhteşem oyun, son dakikada yıkılan hayaller" yorumunda bulundu.
İlkhaber Gazetesi, "Olmayınca olmuyor!", "Karadeniz Fırtınası kazanmaya çok yakında ancak olmadı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.
Ekspres Gazetesi, "Vurdi vurdi vurildi!", "Müthiş gecede geriye düştük, öne geçtik, sonunu getiremedik" ifadelerine yer verdi.