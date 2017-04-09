Trabzonspor’da yenilmezlik serisi Beşiktaş’la bitti

Spor Toto Süper Lig´in 27´nci haftasında sahasında lider Beşiktaş´a 4-3 mağlup olan Trabzonspor´un hem 10 maçlık yenilmezlik serisi son buldu, hem de Avrupa Kupaları´na katılma yolunda önemli kayıp yaşadı.

Ligin ikinci yarısında namağlup ilerleyen ve yakaladığı çıkışla Avrupa Kupaları için iddialı konuma gelen Trabzonspor, Beşiktaş mağlubiyetiyle yarışta önemli bir fırsatı kaçırdı, 10 maçlık yenilmezlik serisini de noktaladı. 1´er maç eksiği bulunan 3´üncü sıradaki Galatasaray´ın 5, 4´üncü sıradaki Fenerbahçe´nin ise 3 puan gerisinde yer alan bordo mavililer, kalan 7 haftada rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmaya çalışacak. Son 7 maçında Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçların 3´ünü deplasman, 4´ünü ise sahasında oynayacak.

YUSUF YAZICI: KAYBEDERKEN DE KAZANILIRMIŞ

Beşiktaş karşısında kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı paylaşımda takıma destek veren herkese teşekkür etti, “Bazen kaybederken de kazanılırmış. Unutulmaz bir atmosfer yaşatan taraftarlarımıza, bizi ekran başında destekleyen herkese ve sahada futbol keyfine katkı koyan tüm abi ve arkadaşlarıma teşekkürler. Çalışmaya ve gelişmeye devam” ifadelerine yer verdi.

YANAL OYUNCULARINI TEBRİK ETTİ

Trabzonspor´da teknik direktör Ersun Yanal´ın, 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından futbolcularını ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ettiği öğrenildi. Yanal´ın, öğrencileriyle yaptığı konuşmada, “Üzülmeyin, moralinizi bozmayın” dediği öğrenildi.

Trabzonspor´da Beşiktaş maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Bugün ve yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Salı günü saat 19.00´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak ligin 28´nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.