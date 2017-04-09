Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Ümraniyespor 1- 0 Evkur Yeni Malatyaspor / Maç özeti

Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği lider Evkur Yeni Malatyaspor'u Samet'in golüyle mağlup etti.
15:589 Nisan 2017
0
Ümraniyespor 1- 0 Evkur Yeni Malatyaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı lider Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Ümraniye şehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Gençerler, Serdar Diyadin

Ümraniyespor: Burak, Ömer Tunç, Erol, Merthan, Mehmet Sedef, Mücahit (Beleck dk. 46), Bulut, Ömer Can Sokullu (Salifu dk. 66), İbrahim, Otoo (Samet dk. 77), Serdar

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Caner, Azubuike, Murat Akça, Sezer, Rahman Buğra, Sedat (Ferhat dk. 84), Pereira (Iwuji dk. 77), İrfan Başaran ( Murat Yıldırım dk. 62), Dialiba, Eren Tozlu

Gol: Samet (dk. 80) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Otoo (Ümraniyespor) Azubuike, Caner (Evkur Yeni Malatyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

66′ Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Eren'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.

72′ Sedat'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

GOOOOL! 80′ Ceza sahası dışında İbrahim'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Etiketler
samet Ümraniyespor yeni malatyaspor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER