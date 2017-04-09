Ümraniyespor 1- 0 Evkur Yeni Malatyaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı lider Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye şehir
Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Gençerler, Serdar Diyadin
Ümraniyespor: Burak, Ömer Tunç, Erol, Merthan, Mehmet Sedef, Mücahit (Beleck dk. 46), Bulut, Ömer Can Sokullu (Salifu dk. 66), İbrahim, Otoo (Samet dk. 77), Serdar
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Caner, Azubuike, Murat Akça, Sezer, Rahman Buğra, Sedat (Ferhat dk. 84), Pereira (Iwuji dk. 77), İrfan Başaran ( Murat Yıldırım dk. 62), Dialiba, Eren Tozlu
Gol: Samet (dk. 80) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Otoo (Ümraniyespor) Azubuike, Caner (Evkur Yeni Malatyaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
66′ Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Eren'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.
72′ Sedat'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
GOOOOL! 80′ Ceza sahası dışında İbrahim'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0