Volkan Demirel: 15 seneye yakın buradayım…

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Akhisar Belediyespor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de takım kaptanı Volkan Demirel, maç sonunda taraftarın stada gelmemesi ve kötü oyunu yorumladı.

Maçta bir de penaltı yapan Volkan’ın sözleri şöyle;

“15 seneye yakın buradayım. İlk defa tribünlerin bu kadar boş olduğunu görüyoruz. Normal tabi ki, oynadığımız oyun ve bulunduğumuz konum açısından haklı olabilirler. Güzel oyun olsa, bazı şeylerimizi gösterebilsek taraftar gelir. Bazen ben bile kaledeyken oynanan oyuna sinirleniyorum. Taraftarın da sinirlenmesi normal ama bu formaya gelmesi lazım taraftarın…

Galip geldik ama oyun olarak iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. Önümüzde derbi var. O maça iyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Ligi iyi yerde bitirip, kupayı da kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz.

Futbolcular sahaya çıkıp oyun oynamakla görevliyiz. Birçok nedenin birleşiminden dolayı böyle bir oyun ortaya çıkıyor. Buna hocamız ve yönetim karar verir.

Penaltı doğru karardı. Bu tarz pozisyonlarda kaleci tek başınadır. Ben de belki kurtarırım diye penaltı yaptım.”