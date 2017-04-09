Yeni Malatyaspor taraftarları maçı dev ekrandan izledi

Evkur Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı Orta Değer Malatya Derneği’nin organizesiyle Kapalı Çarşı üzerine kurulan dev ekrandan izleyen Malatyaspor taraftarı, takımlarının aldığı yenilgiye rağmen büyük coşku yaşadılar.

Bir araya geldikleri Kapalı Çarşı üzerinde davul zurna eşliğinde halay çeken sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra Orta Değer Malatya Derneği'nin kurdurduğu dev ekrandan Ümraniyespor – Evkur Yeni Malatyaspor maçının heyecanını yaşadı. Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal'ın da bulunduğu halaya katılıp, taraftarın coşkusuna da ortak olan Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, “Taraftarlar birlikte bu maçı izlemek, gerçekten daha bir zevkli hale getiriyor” dedi.

Ortak Değer Malatya Derneği olarak, taraftarın maçı dev ekrandan izleme talebine duyarsız kalamadıklarını belirten Kılıç, “Taraftarlar birlikte bu maçı izlemek, gerçekten daha bir zevkli hale getiriyor. Taraftarımızın maçı dev ekrandan izleme talebine duyarsız kalamadık. Orta Değer Malatya Derneği olarak, böyle bir destekte bulunduğumuz için hakikaten çok mutluyuz. İnşallah bu büyük destekle bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

Soysal: Her zaman yanımızda oldular

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal ise yaptığı açıklamada, “Bugün büyük bir coşku yaşıyoruz burada. Ortak Değer Malatya Derneği'ne katkısı için teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldular. Biz takımımızın şampiyonluğa inanıyoruz. Bugün buradaki coşku da bunun bir göstergesi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.