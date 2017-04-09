Yücel İldiz: Pozisyonları cömertçe harcadık

Giresunspor’un Teknik Direktörü Yücel İldiz, Bandırmaspor maçı ardından yaptığı açıklamada, pozisyonları cömertçe harcadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Giresunspor sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısı düzenleyerek maç hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Giresunspor'un tecrübeli Teknik Direktörü Yücel İldiz, yaptığı değerlendirmede ilk yarı istedikler oyunu sahaya yansıtamadıklarını ama ikinci yarıya iyi başlayarak golü bulduklarını söyledi. Kazanmayı bildiklerini söyleyen İldiz, “Sizlerinde bildiği gibi geçtiğimiz 4 haftanın 3 tanesinde deplasman oynamıştık 2 tanesinde çok olumlu oynayamadık ve kaybettik. Geçen hafta Göztepe maçında çok iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Kazandığımız artı puanları cebimizden yemiş olduk. Serüven yeniden başladı gerçekten son 8 hafta bütün takımların adına final. Bugün öylesine bir maç olduk ki rakibimizi geçen haftaya mağlup olmuştu Eskişehir'e sahasında ama 4-5 tane yüzde yüz gol kaçırmışlardı. Moralli geldiler buraya mağlup olmalarına rağmen” dedi.

İldiz: “Pozisyonları cömertçe harcadık”Bandırmaspor'un puan alma adına cansiperane şekilde oynadığını belirten İldiz, “İlk 45 dakika biraz stres vardı bizde istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Top yaptıkça yaptık ama rakipte iyi kapanınca çok zorlandık. Hatta biran önce devre olsun dedik fakat ikinci yarı biraz daha istediğimiz oyuna yakın oynadık. Golü bulunca da rahatladık golden sonra özellikle çok cömertçe harcadılar arkadaşlar pozisyonları bu başımıza iş açabilir bu konuda biraz dikkatli olmamız lazım. Bundan sonra kalan 7 maçın hepsi her takım açısından final. Çok zorlu müsabakalar oynayacağız hiç kolay olmayacak tabi ki ama beni bugün sevindiren üç puan oldu” ifadelerini kulandı.

Bandırmaspor Cephesi

Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise yaptığı açıklamada, “Giresun takımı tebrik ediyoruz. Açıkçası böyle olacağını düşünmüyorduk. Özellikle geçen hafta oynanan Eskişehir maçından sonra müthiş oynadık ve yine aynı şekilde bir gol yedik 1-0 mağlup olduk. Bu maçta aynı şekilde 10 kişi kalıyorsun ve 10 kişi kaldıktan sonra penaltı kazanıyorsun ve penaltıyı atamıyorsun. İster istemez rakibin direnci artıyor. Bunlara rağmen iyi pozisyonlar kazandığımızı düşünüyorum, iyi pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. Bu maçın hakkının bizim açımızdan mağlubiyet olmadığını düşünüyorum. İyi mücadele ettik ama biz bırakmayacağız, son ana kadar bu mücadelenin içinde olacağız. Yine bu çocuklar götürecek, ben onların sonuna kadar arkasındayım inşallah bandırmamızı bir alt lige göndermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Şimşek: “Kimsenin bu takımın hakkıyla oynaya hakkı yok”

Maçın 54. Dakikasında kırmız kartla oyundan atılan Lukas içinse gerekenin yapılacağını söyleyen Şimşek söyle devam etti:

“Kırmızı kart bence bir futbolcunun yapmaması gereken bir hareket çünkü hakem düdüğü çalmış ondan sonra rakibe basmanın bir anlamı yok. Ben yönetim kuruluma da gerekli raporu vereceğim çünkü kimsenin bu takımın hakkıyla oynamaya hiçbir şekilde hakkı yok. Onun için ona da gereken cezanın verileceğini düşünüyorum.”