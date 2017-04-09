Zirvede yalnız bir takım Beşiktaş

Süper Ligin 27.haftasında Trabzon deplasmanından 4-3'lük galibiyet ile dönen Beşiktaş bitime 7 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde etti.

En yakın rakibi Medipol Başakşehir ile puan farkını 8’e çıkartan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’in Galatasaray’ı yenmesi halinde bile 5 puan önde olacağı için tüm kozları eline geçirmiş durumda. Bu sezon hem lige hem de Avrupa’ya damga vurmak isteyen Siyah Beyazlıların şimdiki hedefi ise Lyon deplasmanından iyi bir skor çıkartıp Avrupa’da yarı final oynamak için en önemli adımı atmak. Kendi tarihini yeniden yazmanın eşiğine gelen Beşiktaş’ın, saha içinde ve dışında sergilediği birlik ve beraberlik ise başarının en temel etkeni olarak gösteriliyor.Geniş kadro içinde oyuncuların birbirleri ile olan arkadaşlıklarının takım performansına yansıdığını belirten Beşiktaş basın sözcüsü Metin Albayrak ”Kazanıyoruz ve kazanırken çok da güzel bir oyun oynuyoruz” dedi.

Batmayan Güneş! Beşiktaş'ın deneyimli hocası şenol Güneş, 94 maça çıktı ve 57 galibiyet almayı başardı. Güneş, yüzde 60 galibiyet yüzdesi yakalarken Kartal rakip fileleri 180 kez sarstı. İlgili Haberi Oku

”Kimse bizim için klişe cümleler kuramıyor”

Lig sonlarına takımların futbolunda düşüş olmasına rağmen Beşiktaş’ın tam tersine daha da güzel oynadığının altını çizen Albayrak ”Her hafta üstüne koyan bir takımız.Ligin boyu kısalıyor ve genelde lig sonlarına doğru takımların futbolunda düşüş olur, ama biz tam aksini yapıyoruz. Kazanıyoruz ve kazanırken de çok güzel bir futbol oynuyoruz. Dün akşam da müthiş bir maç izledik. Her iki takımı tebrik ediyorum. 91. dakikada 7 futbolcu ile hücumdayız ve bunu organize atakla yapıyoruz. Gerçekten alkışı hak ediyorlar. Yani kimse çıkıp ‘Beşiktaş şansıyla kazandı, oynamadan kazandı, futbol yok ama galibiyet var’ gibi klişe olmuş cümleleri bizim için kuramıyor. Çünkü son üç dört haftadır ligi resmen domine etmiş durumdayız. Çocuklar sahada futbol oynarken bundan zevk alıyorlar. Kimse ‘bu maçta görevim şudur, görevimi yapayım maçı bitireyim’ havasında değil. Herkes kendinden fazlasını yapmaya uğraşıyor, çünkü oynadıkları oyundan zevk alıyorlar. Bunu başarmak önemli. Teknik direktörümüz Şenol Güneş bunu başarmış durumda. Takım olmayı başardığın ve bunu sürdürebildiğin zaman arkası zaten gelir” diye konuştu.

Talisca Messi`yi yakaladı Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, bu sezon 4. kez duran toptan gol atarak önemli bir başarıya ulaştı. Resmi maçlarda 11. kez fileleri havalandıran Talisca, kariyer rekorunu egale etti. Talisca ayrıca ceza sahası dışından attığı gollerle Messi'yi de yakaladı. İlgili Haberi Oku

”Takımdaki arkadaşlık çok üst düzeyde”

Takımdaki arkadaşlığın çok üst düzeyde olduğunu ifade eden Metin Albayrak ”Oyuncularımız birbirlerini çok seviyor ve arkadaşlık ortamları da çok iyi. Sosyal medyadan da herkes takip edebiliyor. Sadece saha içinde ve Ümraniye de değil saha dışında da birlikte vakit geçiriyorlar. Rekabet’in sadece Beşiktaş için olduğunun ve arkadaşlıklarının bu rekabeti etkilemeyeceğinin farkındalar. Bu da bizi en çok mutlu eden olaylardan biri. Taraftar, yönetim ve takım bütünlüğünü tam anlamıyla sağlamış durumdayız. Maçları dolu oynayan tek takımız, taraftarımız muhteşem, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Nazar değmesin diyelim sadece” dedi.

Son olarak Lyon maçına da değinen Albayrak ”Zor olacağını biliyoruz ama hiç bir şekilde de korkmuyoruz, bunun altını çizmemiz lazım.Sonuçta UEFA Avrupa Ligi’nde oynuyorsunuz ve çeyrek finaldesiniz. Hedefini Stockholm olarak koymuş bir takım, elbetteki Lyon’a da galibiyet için gider. Teknik direktörümüze ve takımımıza çok güveniyoruz. İnşallah Lyon’dan iyi bir sonuçla döneceğiz” şeklinde konuştu.