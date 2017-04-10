1911 Çerkezköyspor şampiyon

Tekirdağ Süper Amatör Lig'in bitimine iki hafta kala 1911 Çerkezköyspor şampiyonluğunu Ergene deplasmanında ilan etti.

Ergene Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan 1911 Çerkezköyspor, mücadelenin 13. dakikasında Deniz Sert ile ilk golünü buldu. Rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Çerkezköyspor, 28’de Şafak Törin, 30’da ise Hakan Tice ile 2 dakikada bulduğu 2 golle skoru 3-0’a getirdi. İkinci yarıda da rakibine pozisyon vermeyen 1911 Çerkezköyspor farka gitti. Tezcan ve Şafak Törin’in etkili oyunuyla ikinci yarıda rakip kaleye 4 gol daha atan 1911 Çerkezköyspor, rakibini deplasmanda 7-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 1911 Çerkezköysporlu oyuncular ve yöneticiler galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.