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Advocaat’tan canlı takip

Başakşehir - Galatasaray maçını Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tribünden seyretti.
20:3810 Nisan 2017
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Advocaat’tan canlı takip

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını önemli bir isim de takip etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızıları izledi. Advocaat, Fenerbahçe’nin Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü Galatasaray ile TT Arena'da oynayacağı mücadele öncesinde sarı-kırmızılıları yakından takip etti.

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Advocaat Fenerbahçe
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