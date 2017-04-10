Altınordu 2-0 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor / Maç özeti

Altınordu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek play-off için ümitlendi.

TFF 1’inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Denizlispor’u 2-1 mağlup ederek moral bulan Altınordu, pazartesi mesaisinde düşme hattındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 2-0 yenerek 2’de 2 yaptı. Altınordu’da devre arasında Gaziantep temsilcisinden kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Okan, ilk yarıda attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla 36 puana ulaşan Altınordu Play Off için küçük de olsa bir ışık yakarken, 24 puanda kalan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ateş çemberinden çıkamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8’inci dakikada Altınordu’nun kazandığı frikikte topun başına geçen Okan, mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı çatala gönderdi, kaleci Stackhowiak golü izlemekle yetindi: 1-0.

28. dakikada Altınordu kontratağında orta sahadaki Fatih’in pasına hareketlenerek sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Okan, rakiplerinden sıyrılarak önünü açtıktan sonra yerden bir vuruşla kaleciyi avladı: 2-0.

35. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası dışından Gökhan yerden vurdu, kaleci Erce uzanarak topa sahip oldu.

43. dakikada sağ çizgiye inen Erdoğan’ın kaleye paralel sert şutunda kaleci Stackhowiak topu kornere tokatladı. İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor kontratağında sağdan ceza sahasına sokulan Bonilla’nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Erce mutlak golü önledi.

55. dakikada sol çaprazdan Erdoğan sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

81. dakikada sağdan ceza alanına sokulan Fatih’in sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

83. dakikada ceza sahası dışından Alican şansını denedi, meşin yuvarlak yan direğin dibinden dışarı gitti. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Altınordu, maçı 2-0 kazandı.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Süleyman Abay , Gökmen Olgaç , Candaş Elbil

ALTINORDU: Erce – Kerim , Yusuf Abdioğlu , Sinan , Yusuf Acer , Barış (Dk. 90 Ali Mert), Arif , Serkan (Dk.70 Oğulcan ), Okan (Dk.78 Alican ), Erdoğan , Fatih

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak – Uğur (Dk.77 Tevfik ), Rıza , Murat (Dk.32 Bonilla ), Gökhan , Ramazan Civelek (Dk.71 Erhan ), Muhammet Reis , Ekigho , Erdal , Akakpo , Özgür

GOLLER: Dk.8, Dk.28 Okan (Altınordu)

SARI KARTLAR: Arif, Oğulcan (Altınordu), Muhammet Reis, Özgür, Gökhan, Rıza (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)