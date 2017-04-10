Aşkabat Olimpiyat Kompleksi’nde spor gösterisi

Türkiye’nin en büyük yurt dışı müteahhitlik şirketlerinden Polimeks, Asya Olimpiyat Komitesi tarafından Türkmenistan’ın ev sahipliğinde 17 Eylül’de başlayacak 5. Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları (AIMAG) öncesinde spor adamlarını ve basın mensuplarını Türkmenistan’da ağırladı.

Türkmenistan'ın Hazar Denizi kıyısında Polimeks tarafından tasarlanan ve inşaası 2015'te tamamlanan Awaza Kongre Merkezi'nde ilki düzenlenen ‘Uluslararası Türkmenistan Spor Kongresi’, 7 Nisan 2017'de Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedow'un açılış konuşmasıyla başladı. Asya Olimpiyat Komitesi (ANOC) Başkanı Şeyh Ahmed El Fahad El Sabah'ın konuşma yaptığı kongreye, 50'nin üzerinde AIMAG katılımcısı ülkeden delegasyon ve konuk katıldı. Kongre'de Asya Satranç Federasyonu Başkanı Şeyh Khalifah bin Zayed El Nahyan tarafından Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedow'a, satranca sağladığı katkılardan dolayı, ‘Yılın Spor Adamı’ ödülü verildi. Orta Asya'nın en büyük kongre merkezi olma özelliği taşıyan kompleksteki kongrede, ‘2017 Asya Oyunları – Barış ve Gelişme İçin Uluslararası Spor İşbirliği’ konusu üzerine görüş paylaşımında bulunuldu.

Organizasyon aynı gün, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedow'un katılımıyla gerçekleşen Awaza Spor Kompleksi'nin açılış, İngiliz şarkıcı John Newman'ın konseri ve havai fişek gösterileriyle son buldu. Polimeks'in Türkmenistan'da kendi yatırımı olarak inşa ettiği ve işlettiği Yelken Yat Kulübü'ndeki konaklamanın ardından, konuklar, Aşkabat Olimpiyat Komplesi'ni yerinde incelemek için Awaza'dan başkent Aşkabat'a uçtu. Yolculuk sonrasında, AIMAG'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan ve Polimeks tarafından inşaa edilen Aşkabat Olimpiyat Kompleksi incelendi. Türkiye'den katılım gösteren 17 federasyonun üst düzey yetkilileri, Türkmen mevkidaşları ile birebir görüşme imkanı buldu. İki ülke arasındaki pek çok noktadaki işbirliğinin, ‘spor' alanında da geliştirilmesine katkı sağlayan görüşmelerin yanı sıra, Türk yetkililer ve misafirlerin, Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'ndeki 45 bin kişilik stadyum, 15 bin kişilik arena, 5 bin kişilik su sporları merkezi, 4 bin kişilik kapalı tenis kompleksi, 5 bin kişilik kapalı atletizm salonu, 450 ve 800 yatak kapasiteli 2 otel, 12 bin kişi kapasiteli sporcu rezidansları, kültür merkezlerini de yerinde inceleme şansı oldu.

Aşkabat Olimpiyat Kompleksi, sporcu konaklama alanlarından, tüm müsabaka ve antrenman tesislerine doğrudan ulaşım sağlayan 5 kilometrelik monoray sistemi sayesinde dünyada kendi toplu ulaşım altyapısı olan tek spor kompleksi olarak anılıyor. Tesis incelemelerin ardından, 15 bin kişilik Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'nde düzenlenen programa, Amerikalı ünlü Harlem Wizards'ın coşkulu basketbol gösterisi damga vurdu. Harlem Wizards'ın eğlenceli performansının yanı sıra Türkiye'den gelen ekiplerin ‘spor' odaklı gösterileri ve Türk-Türkmen basketbol takımlarının dostluk maçı hafızalardan çıkmayacak anlara imza attı.

Aşkabat Olimpiyat Kompeksi, 5. Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları (AIMAG) kapsamında, 17 Eylül- 27 Eylül 2017 tarihleri arasında, 45 ülkeden 21 branştan binlerce sporcunun madalya mücadelesine tanıklık edecek.