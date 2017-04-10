Balıkesirspor galibiyeti unuttu

TFF 1'inci Lig'de evinde ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Denizlispor'a 2-1 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Balıkesirspor play-off hattından iyice uzaklaşmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Balıkesirspor, bitime 7 hafta kala ilk 6’nın 9 puan gerisine düştü. Ligde en son deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 yenen Balıkesirspor son 6 hftada 3 beraberlik, 3 yenilgi ile sadece 3 puan topladı. Denizlispor yenilgisiyle bu sezon seyircisinin önünde 3’üncü kez mağlup olan Balıkesirspor, ilk hafta Eskişehirspor’a 2-1’lik skorla boyun eğerken, ikinci yarının ilk haftadasında da Giresunspor’a 1-0 kaybetmişti. Eskişehirspor’un ardından 45 golle ligin en skorer takımı olan Balıkesirspor, son 3 müsabakada sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Gol silahları Bekamenga son 4, Abdülkadir son 5, Burak Çalık ise son 6 karşılaşmayı boş geçti.

Teknik Direktör Can Cangök, Denizlispor mağlubiyeti sonrası taraftarlardan futbolcular adına özür dilerken, “Bir suçlu varsa o da benim” diyerek sorumluluğu üstüne aldı.