Başakşehir Galatasaray maçı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Başlama saati 20:00 olan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Onun yardımcıları Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş.
Ligde Adanaspor’u farklı yenerek morallenen sarı-kırmızılılar, bu sezon karşısında zorlandığı Başakşehir’i yenerek Şampiyonlar Ligi’ne katılma konusunda iddialı bir konuma gelmek istiyor.
Son lig maçında Akhisar Belediyespor’a deplasmanda yenilen Başakşehir takımı ise, kötü gidişini Galatasaray karşısında sonlandırmak amacında.