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GALATASARAY
10 Nisan 2017 20:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
vs
GALATASARAY
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Başakşehir Galatasaray maçı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek amacıyla Başakşehir'i yenmek istiyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son dakika gelişmeleri burada.
17:1010 Nisan 2017
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Başakşehir Galatasaray maçı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Başlama saati 20:00 olan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Onun yardımcıları Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş.

Ligde Adanaspor’u farklı yenerek morallenen sarı-kırmızılılar, bu sezon karşısında zorlandığı Başakşehir’i yenerek Şampiyonlar Ligi’ne katılma konusunda iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Son lig maçında Akhisar Belediyespor’a deplasmanda yenilen Başakşehir takımı ise, kötü gidişini Galatasaray karşısında sonlandırmak amacında.

MAÇ BAŞLIYOR

Etiketler
canlı anlatım canlı izle canlı skor galatasaray Medipol Başakşehir süper lig
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