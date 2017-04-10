Başakşehir Galatasaray’ı tiye aldı! Maç sonu…

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda alınan 4-0'lık galibiyetin ardından statta Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Emre Belözoğlu bu göndermeye kahkahalarla tepki verdi.

Başakşehir – Galatasaray maçının sonunda Başakşehir kulübü, rakibine dev bir gönderme yaptı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda maç sonunda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Bu olay sonrasında Emre Belözoğlu’nun saha ortasında kahkahalar attığı görüldü.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmesi açısından çok önemliydi. Başakşehir Galatasaray’ı 4-0 yenerek sarı-kırmızılılara Devler Ligi yolunda büyük darbe vurdu.

ADVOCAAT NOTLARINI TUTTU

Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sarı-kırmızılı takımla ilgili bol bol not tuttu. Hollandalı çalıştırıcı, maç bitimiyle birlikte açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacağı Galatasaray'ı yakından takip etti. Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden ve sarı-kırmızılı takımla ilgili bol bol not tutan Advocaat, mücadelenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, maç çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.