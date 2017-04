Bayram Bektaş oyuncularını kutladı

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, galibiyet için her şeyi ortaya koyduklarını belirtirken, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba şampiyonluğa endekslenmiş bir takım olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Elazığspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Onlar bizim baş tacımızdır. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Maça gelince, sahada kazanmak adına her şeyini ortaya koyan bir Elazığspor. Maalesef basit bir hatamız sonucu penaltı golü yedik. Bırakın beraberliği, galibiyet için her şeyi ortaya koyduk. Golü geç bulduk. Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonları değerlendirmek zorundasınız. Oynadığınız takım kaliteli. Neredeyse bütün futbolcuları süper lig futbolcuları. Böyle bir rakibe karşı ancak böyle oynanır. Ben oyuncularımı tek tek kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Bu takım ne sıkıntılar yaşadı”dedi.

Tribünlerden gelen tepkileri futbolcularının hak etmediğini belirten Teknik Direktör Bektaş, “Bu tepki verenlerin kimlere hizmet ettiklerini biz biliyoruz camia olarak. Beni bu üzdü. Gönülden destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu takım ne sıkıntılar yaşadı, nereden geldiğini unutmayacak kimse. İki sene 1 kuruş almadan bırakıp kaçmadı bu futbolcular. Hiç kimse bu şekilde bir tepki gösteremez. Futbolcularım beraberliğe üzüldü. Hepsinin alnından öpüyorum. Bu takım ligde kalacak, biz buna inanmışız” diye ifade etti.

Sivasspor Cephesi

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise son dakikalarda yedikleri gole tepki göstererek, “Şampiyonluğa oynayan bir takımsanız, rakibin son dakikalarına dikkat edeceksiniz. Topu vermeyeceksiniz, sizde kalacak. Köşe vuruşu bile kullandırtmayacaksınız. Ama maalesef vurdurduk ve golü yedik. Bizim için çok önemli bir 3 puandı, tabii Elazığspor'un da sıkıntıları var. Arkadaşlar iyi mücadele ediyorlar. Keşke bu son dakika golü olmasaydı. Biz şampiyonluğa endekslenmiş bir takımız. Önümüzdeki hafta daha zor bir maçımız var. O maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Çok büyük sorunlar var ülkemizde”

Elazığspor tribünlerinden yükselen tepkilere değinen Aybaba, “Artık bu antrenörler üzerinden eleştiriyi bırakın. Bir sürü eksikliği var futbolumuzun, en fedakar olanlar antrenörlerdir. Kulüp yapılanmalarına dikkat edin. Çok büyük sorunlar var ülkemizde. Bu sorunları bir kenara koyup antrenör arkadaşlarımızın üzerine atmayın. Onlar geleceğin antrenörlerin. Biz bırakacağız, onlar devam edecek. Her iki takımın tribünlerine teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir kardeşlikleri var. Elazığspor'a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.