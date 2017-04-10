Beşiktaş, Avrupa Ligi’ni kazanırsa Şampiyonlar Ligi…

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan Beşiktaş, Avrupa'da zafere ulaşırsa gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ülkemizi kaç takımın temsil edeceği merak konusu oldu.

Bu sezon ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselmiş ve Lyon’un rakibi olmuştu. Türkiye’deki taraftarlar Beşiktaş’ın, Avrupa’da zafere ulaşması durumunda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne ülkemizi kaç takımın temsil edeceğini merak ediyor. UEFA, geçtiğimiz senelerde aldığı kararla UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan takımın direk olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılacağını açıklamıştı.

Fanatik’te yer alan habere göre; Beşiktaş ligde şampiyon olursa, Avrupa Ligi şampiyonluğu ligde herhangi bir şeyi değiştirmeyecek ve siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacakken lig ikincisi ön eleme oynayacak.

Beşiktaş Avrupa Ligi’ni kazanır, Süper Lig’i ikinci bitirirse hem lig şampiyonu olacak takım, hem de Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’ne gruplardan katılma hakkı elde edecek. Lig üçüncüsü ise Avrupa Ligi’ne bilet alacak. Ayrıca siyah-beyazlılar kupayı kazanması halinde Devler Ligi’ne seri başı olarak katılacak.

3 TAKIMIN KATILMASI İÇİN…

Ancak Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde şampiyon olup ligi ilk iki sıra içerisinde bitiremez ve üç ve daha aşağı sıralamada bitirirse Şampiyonlar Ligi’ne üç takım gidecek. Avrupa Ligi kazananı unvanıyla Beşiktaş, direkt olarak katılım elde edecek. Bu durumda Süper Lig şampiyonu da Devler Ligi’ne doğrudan katılacak ve lig üçüncüsü de Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılacak. Böylece Türkiye’den ilk kez üç takım birden Şampiyonlar Ligi’nde yarışma şansını yakalayacak.

İspanya’da geçtiğimiz sezon Sevilla, ligi ilk 6 dışında bitirmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon olmuş ve Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasından katılmaya hak kazanmıştı.