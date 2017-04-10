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BEŞİKTAŞ
08 Nisan 2017 19:03
TRABZONSPOR
3 - 4
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Beşiktaş’ın bitirim üçlüsü

Trabzon’dan 4-3’lük zaferle çıkarak üçüncü yıldız yolunda çok zorlu bir virajı kayıpsız dönen Beşiktaş, ligdeki toplam 54 golünün 33’ünü, Cenk Tosun (17), Talisca (9) ve Aboubakar (7) ile buldu.
10:2910 Nisan 2017
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Beşiktaş’ın bitirim üçlüsü

Trabzonspor’u 4-3 yenen Beşiktaş, üst üste ikinci şampiyonluğa ve üçüncü yıldıza doğru emin adımlarla koşuyor. Futbol zevkiyle de yıllarca unutulmayacak mücadelede gol düellosunu kazanan siyah-beyazlıların ilk üç sayısını kaydeden Cenk Tosun, Aboubakar ve Talisca ise liderin skor yükünü büyük ölçüde sırtlamayı sürdürdü. 27 haftanın tamamında forma giyip 17 gole ulaşan Tosun, krallık yarışında zirvedeki yerini korumayı da bildi.

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Frikik ustalığını konuşturan Anderson Talisca ise 6'sı ceza sahası dışından olmak üzere ligde 17 maçta 9. kez fileleri havalandırdı. Talisca gibi kiralık forma giyen Vincent Aboubakar da Trabzon'u boş geçmeyerek, 20 lig sınavında 7 kez ağları sarsmış oldu. Böylece Cenk Tosun – Aboubakar – Talisca, geride kalan 27 haftada kaydettikleri 33 golle takımın toplam 54 sayısının yüzde 61.1'ine imza atıp Beşiktaş'ın zirve lezzetine büyük tat kattı.

Etiketler
aboubakar beşiktaş Cenk Tosun talisca
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