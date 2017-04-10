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Beşiktaş Lyon maç hazırlıklarını sürdürdü

Beşişktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçının hazırlıklarını sürdürdü.
19:1710 Nisan 2017
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Beşiktaş Lyon maç hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, akşam yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü.

Tedavisi devam eden Ricardo Quaresma antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısı ile başlayan idman, kondisyon hareketleri ve 5’e 2 ile devam etti.

Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncuların büyük bölümü çift kale maç yaparken, Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun frikik çalışması gerçekleştirdi. Talisca’nın yine yüksek isabetli frikikleri antrenmana damga vurdu.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın saat 17:00’de yapacağı idman ile devam edecek.

Etiketler
beşiktaş lyon Quaresma
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