Bodrum Belediyesi Bodrumspor gün sayıyor

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek son 3 haftaya en yakın rakibi Erbaaspor'un 7 puan önünde giren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, cuma günü kendi sahasında oynayacağı maçta düşme hattındaki Derincespor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Geçen sezon play off’a yükselmesine rağmen yarı finalde elenen yeşil beyazlılar, bu kez 2’nci Lig biletini direkt cebine koymaya çok yaklaştı. Şampiyonluk kupasının bir kulpundan tutan Bodrumspor, zafere ulaşmayı hedeflediği cuma gününü iple çekiyor. Şampiyonluk havasına giren taraftarların Derince randevusunda tribünleri tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Kupayı sonuna kadar hak ettiklerini dile getiren Teknik Direktör Necati Erkmen, “Attığımız 56 golle grubun en skorer takımıyız. Hem iç saha hem de dış saha performanslarında zirvedeyiz. Son 5 deplasman maçımızdan galibiyetle ayrıldık. Zaman zaman bocalağıdımız, play off’u tehlikeyi attığımız dönemler de oldu, ancak tekrar zirveyi ele geçirmeyi bildik. 22’nci haftada aldığımız liderlik koltuğunu 10 haftadır kaptırmadık. Bu hafta şampiyonluğumuzu garantilemek istiyoruz. Bu başarıda en büyük pay oyuncularımın. Taraftarımızın yüzünü güldürüyorsak ne mutlu bize” şeklinde konuştu. Cuma günü yapılacak karşılaşmalarda Erbaa’nın berabere kalması halinde Bodrum’a 1 puan da yetecek.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un en önemli gol silahı Çağrı Tekin, Manisa deplasmanında gol perdesini aralayarak yeşil beyazlı formayla toplam gol sayısını 12’ye çıkardı. Devre arasında Niğde Belediyespor’dan transfer edilen deneyimli santrfor, son 3 maçta Tire 1922 (3), Halide Edip Adıvarspor ve Manisa filelerini havalandırmayı başardı.