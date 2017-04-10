Böyle mi olmalıydı!

Oktay APAYDIN yazdı...

Süper Lig'in bitimine daha 7 hafta var ama Fenerbahçe umutsuz, amaçsız, o muhteşem seyirciden yoksun Akhisar ile puan mücadelesine çıktı. Bir an düşündüm… Kapılarda kalan maça giremeyen taraftarları; coşku dolu tıklım tıklım tribünleri ve kendime şu soruyu sordum: “Böyle mi olmalıydı?” Bence Başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere yönetim, teknik kadro ve futbolcular bu soruyu sorup kendileriyle yüzleşmeliler. Maç zevksiz, keyifsiz başladı. Boş tribünler önünde oynanan maçın ilk 23 dakikasında egemen taraf Akhisar idi. Fenerbahçe amaçsız, keyifsiz oyunuyla ilk pozisyonu ancak bu dakikada buldu. Golcü Van Persie'nin adı da ilk kez 18. dakikada anıldı. Bu arada ciddi pozisyon bulan Akhisar oldu ancak bunu değerlendiremedi. Ağır ve hareketsiz bir halde oynayan Fenerbahçeli oyuncular, pozisyon üretemediler. İlk yarı bu hava içinde geçerken 45.dakikada Fenerbahçe kornerinde Lens'in ön direğe kestiği topa yükselen Akhisarlı Lopes ters bir vuruşla kalesine golü atınca Fenerbahçe'ye büyük piyango çıkmıştı. Soyunma odasına piyango golle 1-0 önde giden taraf Fenerbahçe oldu.

İkinci yarıya da daha derli toplu başlayan Akhisar'dı. Bunun karşılığını da aldılar. Ceza sahasına giren Akhisarlı oyuncuyu kolundan çekip indiren kaleci Volkan penaltıya yol açtı. Hakem Umut Meler bu pozisyonda kırmızı yerine sarı kartını Volkan'a gösterirken, bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Akhisar, penaltıdan beraberliği sağladı. Bu dakikadan sonra karşılıklı akınlarla devam eden maçın 60. dakikasında, geçen hafta Karabük'te attığı golün kopyasıyla Josef, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirmeyi başardı. Ligde hâlâ en azından Şampiyonlar Ligi umudu süren ve 23 Nisan'da Galatasaray ile deplasmanda hayati bir puaan mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe açıkçası ne bana ne de taraftara bir umut veremedi. Ligin 14. sırasında yer alan Akhisar karşısında üstünlüğünü bir türlü rakibine kabul ettirmedi. Tatsız tutsuz maç böyle biter derken sahneye Fenerbahçe'nin en iyisi olan Lens çıktı. Orta alanda kaptığı topla ceza sahasına girip kendi becerisiyle 3. golü attı. Fenerbahçe yine kötü oynadığı bir maçtan Galatasaray derbisi öncesi üç puanla ayrılmayı başardı. Mücadelenin bir başka dikkat çeken noktası da Teknik Direktör Advocaat'ın 90 dakika boyunca hiç oyuncu değiştirmemesi oldu.