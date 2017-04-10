Bruma: Maçı kazanmayı hak etmedik

Galatasaray'ın yıldızı Bruma, maçı kazanmayı hak etmediklerini söyledi.

Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Bruma, maç sonunda açıklamalar yaptı. Maçı kazanmayı hak etmediklerini ifade eden genç futbolcu, “Taraftar ne dese haklı” diye konuştu.

Bruma maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Hepimizi inanılmaz üzgünüz, Tarif edemeyiz duygularımızı. Biz kesinlikle maçı hak etmedik. Oynadığımız oyundan sonra tatsız bir skor ortaya çıktı. Ne yazık kki böyle bir maç gerçekleşti, ne olursa olsun her şey yapabiliriz. Galatasaray büyük bir camiadır ve rakiplerinden üstün olmak zorundadır. Bu mentaliteyle daha fazla çalışarak bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor.

Böyle futbolu hak etmeyen bir camia. Taraftar ne dese haklı. Biz de çok üzgünüz. Hem aldığımız skorla ilgili hem de pozisyona giremememizle ilgili söyleyecek bir şey yok.