Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
10 Nisan 2017 20:02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
4 - 0
GALATASARAY
CANLI ANLATIM
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Bruma: Maçı kazanmayı hak etmedik

Galatasaray'ın yıldızı Bruma, maçı kazanmayı hak etmediklerini söyledi.
22:3410 Nisan 2017
0
Bruma: Maçı kazanmayı hak etmedik

Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Bruma, maç sonunda açıklamalar yaptı. Maçı kazanmayı hak etmediklerini ifade eden genç futbolcu, “Taraftar ne dese haklı” diye konuştu.

Bruma maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Hepimizi inanılmaz üzgünüz, Tarif edemeyiz duygularımızı. Biz kesinlikle maçı hak etmedik. Oynadığımız oyundan sonra tatsız bir skor ortaya çıktı. Ne yazık kki böyle bir maç gerçekleşti, ne olursa olsun her şey yapabiliriz. Galatasaray büyük bir camiadır ve rakiplerinden üstün olmak zorundadır. Bu mentaliteyle daha fazla çalışarak bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor.

Böyle futbolu hak etmeyen bir camia. Taraftar ne dese haklı. Biz de çok üzgünüz. Hem aldığımız skorla ilgili hem de pozisyona giremememizle ilgili söyleyecek bir şey yok.

Etiketler
Başakşehir bruma galatasaray
Son güncelleme: 22:35 | 10.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER