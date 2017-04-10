Çiğli – Sökespor maçında olaylar

Çiğli Belediyespor - Sökespor maçında büyük olaylar çıktı

Bölgesel Amatör Lig 8’inci Grup’ta son haftaya play-off umuduyla giren iki takımın Çiğli’deki mücadelesinde Çiğli Belediyespor, iki kez yenik duruma düştüğü maçta 9 kişi kalan rakibi Sökespor’u 3-2 mağlup ederken, sonuç iki takıma da yaramadı sevinen Utaş Uşakspor oldu.

Bu skorla Yatağanspor’u deplasmanda 2-1 yenen Utaş Uşaspor, grubu lider tamamlayarak Play off oynama hakkı kazandı.

Çiğli Belediyespor 50 puanla sezonu ikinci bitirirken, Sökespor 48 puanla üçüncü sırada kaldı. Dostça başlayan müsabakada futbolcular, iki takım taraftarına çiçek verdi, taraftarlar takımları ayrı ayrı tribünlere çağırıp alkışladı. Ev sahibi Çiğli’nin 90+1’inci dakikada Göksel’le kazandığı golden sonra ise Sökeli taraftarlar koltukları kırıp sahaya ve rakip tribünlere attı, sahaya yabancı madde attı. Bazı taraftarlar sahaya atlayıp Çiğli tribünlerine saldırmaya çalıştı. Çevik kuvvet olayı biber gazı sıkarak yatıştırdı. Sökeli futbolcular, maçın ardından büyük üzüntü yaşayarak göz yaşlarına boğuldu.