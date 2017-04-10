Cimnastiğin altın kızı İspanya’dan 3 altınla dönüyor

Akhisarlı Dünya Şampiyonu 16 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Onbaşı, Türkiye Milli Takımı adına yarıştığı Akdeniz Genç Artistik Cimnastik ve Aerobik (COMEGYM) turnuvasında katıldığı tüm branşlarda birinci oldu.

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