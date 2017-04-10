Cimnastiğin altın kızı İspanya’dan 3 altınla dönüyor

İspanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Sırbistan, Malta, Kıbrıs, Ürdün, Suriye, Fas ve Mısır olmak üzere 11 ülkeden 120 cimnastikçinin katıldığı Akdeniz Genç Artistik Cimnastik ve Aerobik oyunları İspanya'nın Guadalajara şehrinde yapıldı. Aerobik Cimnastik branşında teklerde Akhisarlı Ayşe Begüm Onbaşı ve Manisalı Mehmet Ercoş altın madalya, çiftlerde yine Ayşe Begüm Onbaşı-Mehmet Ercoş altın madalya, trio ve takımda Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş ile Deniz Şahin altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çıkarttılar.
Türkiye'ye altın madalya getiren 3 cimnastikçinin de Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu olduğu bildirildi.