Derbi öncesi umut yok

Tarık YILMAZ yazdı...

Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında önemli bir virajı dönmesinin ardında Akhisar'ı ağırladı. İlk 40 dakika iki takımın futbolu bizleri uyuttu. Önceki gün oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını izleyince, ‘böyle futbol mu oynanır' sorularını akıllara getirdi. İlk devrenin bitimine 1 dakika kala Akhisar'ın kendi kalesine attığı gol ilk yarıdaki futbolu özetledi.

İkinci yarıya iki takım daha tempolu başladı. Önce Akhisar'ın penaltısı ardından Fener'in golü skor tabelasını bir anda değiştirdi. Geride kalan dakikalarda karşılıklı ataklar ilk devredeki pozisyon kısırlığını unutturdu.

Tüm Fenerbahçeliler'in aklında bu maçtan ziyade Referandum sonrası 23 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisi var. Kanarya'nın özellikle ilk yarıda sergilediği futbola bakarsak Cimbom karşısında ne yapacağı merak konusu. Ezeli rekabette iki takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi hedefini düşünürsek Fener'in işi gerçekten zor.

Van Persie artık Galatasaray derbisinde gol veya goller atıp kendisini affettirmek zorunda.