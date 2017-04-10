Elazığspor 1-1 Sivasspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de Elazığspor ile Sivasspor 27. hafta maçında yenişemediler.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar

5. dakikada Elazığspor atağında sol kanattan Youssef'in ortasına ceza sahası içinde topa kafayla vuran Kehinde meşin yuvarlağı az bir farkla auta gönderdi.16. dakikada Elazığspor atağında sol kanattan Youssef'in pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahası içerisine girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Elazığspor Tom ile hücuma çıkarken topu kaptırdı. Burhan Eşer ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

39. dakikada Mehmet Yiğit'in pasında topu göğsüyle önüne alan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kehinde meşin yuvarlağı auta gönderdi ve Elazığspor net bir fırsat kaçırdı.

51. dakikada Emre'nin ceza sahası içinde şutuna Çağrı elle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Galip takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

56. dakikada sağ kanattan gelen Tom'un ortasında savunmanın müdahalesiyle top Onur'un önünde kaldı. Onur'un ceza sahası sol çaprazından şutu yan ağlarda kaldı.

58. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen top Traore'nin önüne düştü. Traore'nin şutunda meşin yuvarlak az bir farkla auta çıktı.

73. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası sağ çaprazından şutunu kaleci kornere tokatladı.

86. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası içinden sert şutu az farkla auta gitti.

90. dakikada topu önüne alan Kehinde kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kehinde meşin yuvarlağı kafa ile filelere gönderdi. 1-1

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu , Mehmet Yıldırım , Oktay Önge

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba , Hakan Bilgiç , Mehmet Ozan Tahtaişleyen , Mehmet Yiğit , Onur Güney , Cajic (Mesut dk. 90 ?), Traore (Murat Kayalı dk. 80 ), Çağrı Ortakaya , Youssef Yeşilmen (Diarra dk. 71 ), Tom , Kehinde ,

Yedekler: Serdar Kulbilge, Adem Alkaşi, Timur Bayram, Murat Kalkan

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Sivasspor: Ali Şaşal Vural , Hasan Hatipoğlu , Yiğit İncedemir İbrahim Öztürk , John Boye , Ziya Erdal , Burhan Eşer (Leandrinho dk. 70 ), Galip Güzel (Adem dk. 89 ?), Hakan Arslan , Emre Kılınç , Ergin Keleş (Kerim dk. 90 ?)

Yedekler: Muhammed Burak, Kelhar, Rıdvan Şimşek, Gökhan Süzen

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Emre Kılınç (dk. 51 pen.) (Sivasspor), Kehinde (dk. 90+4) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Çağrı, Kehinde (Elazığspor)