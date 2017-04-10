Emre Belözoğlu’ndan şampiyonluk açıklaması

Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu maç sonunda açıklamalar yaptı. Deneyimli futbolcu Beşiktaş'ın ligin en iyi takımı olduğunu ve onları geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Ligin en iyi takımlarından biri olduklarını kanıtladıklarını söyleyen deneyimli futbolcu, emekliliği konusunda da açıklama yaptı.

Emre Belözoğlu maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

“Bütün takım arkadaşlıarımı, başta hocamımz olmak üzere teknik ekibi kutluyorum. Galatasaray’ı çok iyi çalıştık son 2 haftada. Biz ligin en büyük takımlarından biriyiz. Bugün gerçekten sahada herkes mükemmeldi. Bütün takım arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ı 5 puan avantajı var ama 3 puanlık sistemde bu çok büyük fark değil. Beşiktaş ligin en iyi top oynayan takımlarından biri; belki de en iyisi. Biz onları geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu güç bizde var.

AÇIK KAPI

“Takımın içinde bir parçayım ben. 36-37 yaşındayım hala öğrenmeye devam ediyorum. Burada mükemmel bir taktik disiplin anlayışı var. Ben de tecrübem ve kalitemle bir şeyler katmaya çalışıyorum. Önümüzdeki sene bir sene daha oynayıp bırakırım diye düşünüyorum ama belli olmaz elbette futbol bu. ”

Başakşehir Galatasaray`ı tiye aldı! Maç sonu... Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda alınan 4-0'lık galibiyetin ardından statta Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Emre Belözoğlu bu göndermeye kahkahalarla tepki verdi. İlgili Haberi Oku