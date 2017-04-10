Erol Bedir: Mete Kalkavan bekleneni yaptı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kayserispor-Osmanlıspor karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan’a yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Bedir, "Mete Kalkavan bekleneni yaptı" ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor’a sahasında 4-1 mağlup olan Kayserispor’da hakem Mete Kalkavan’a tepki büyük. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Erol Bedir, yaptığı yazılı açıklamayla hakem Mete Kalkavan’a tepki gösterdi. Bedir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“09.04.2017 Pazar günü oynadığımız Osmanlıspor maçının hakeminin Mete Kalkavan olduğu ilan edildiğinde, Kayserispor olarak açıklama yapmış ve tüm futbol otoritelerinin kabul ettiği gibi iyi hakem olmayan bu şahsiyetin, bu maça verilmesinin doğru olmadığını ifade etmiştik.

Çünkü; Mete Kalkavan, meslek hayatı boyunca hep isabetsiz kararlarıyla anılmış, özellikle Kayserispor maçlarında ise -her neden ise- bu yanlış kararlar tamamen Kayserispor aleyhine tecelli etmiştir. Önceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, önceki hatalı maçlarına ilaveten en son yönettiği Kayserispor-Kasımpaşa maçında da hatalı yönetim göstermiş, lehimize faulü vermeyip, dönen topa olmayan penaltıyı çalarak puan kaybımıza neden olmuştur. Yine bu maçta bir grup taraftarın -geçmiş maçları da dikkate alarak- kendisine ‘Kayseri düşmanı’ denmesini anında değerlendiren PFDK, kulübümüze de tribün kapatma cezası vermiş ve bir sonraki iç saha maçımız olan Gaziantepspor maçına büyük oranda seyirci desteği olmadan çıkan takımımız bu maçta mağlup olmuştur.

Tüm bunlar yaşanmamış gibi;

Açıklama, uyarı ve bize yakışan medeni ölçüler içerisinde yaptığımız sitemlerimize, Kayserispor-Kasımpaşa maçındaki düşük gözlemci notuna rağmen, aynı hakem bu kez şehrimiz için hayati öneme haiz, sahamızda oynadığımız Osmanlıspor maçının hakemi olarak atanmıştır.

Başka hakem yokmuş gibi yapılan bu yanlış atama meyvelerini vermiş ve sayın Mete Kalkavan, önceki maçta taraftarların kendisine söylediği ‘Kayseri düşmanı’ ifadesini hatırlatırcasına ‘düşmanlık öyle değil böyle olur’ edasıyla maçı yönetmiş ve hakemlik bilgisi olsun veya olmasın maçı izleyen vicdan sahibi her futbolseverin yüreğini sızlatacak kararlara imza atarak mağlubiyetimize direkt neden olmuştur. (Aleyhimize verilen 2 penaltının 1'incisinde rakibe hiçbir müdahale yok, topa dokunma var. 2'nci penaltı da ise faul varsa bile ceza sahası dışında olduğu 100 metreden bile aleni gözükmektedir). Mağlubiyetin tek sebebi hakem olmayabilir. Ancak birbirine yakın iki takımdan birisinin 2 haksız penaltıyla cezalandırılması sonucu ezilen takımın galip gelmesinin ne kadar zor olduğu da dikkatten kaçmamalıdır.

Yukarıda izah edildiği üzere; hafta sonu oynamış olduğumuz, Osmanlıspor maçını kaybetmemizde asli unsur olan hakem Mete Kalkavan’ı ve düşük nota rağmen ısrarla Kayseri maçlarına veren MHK’yı, bu serzenişlerimize kulak vermeye ve bir açıklamaya davet ediyoruz. Kulüpler olmadan maç olmayacağını, maç olmazsa organizasyon ve hakeme de gerek olmadığını en iyi TFF ve MHK bilmelidir ve biliyordur. Belli makamlarda oturup, ‘bunlar hatadır,olabilir’, ‘kulüpler ne derse desin, yetkili biziz' mantığı hukuki olsa bile adaletli bir tutum değildir. Futbolu idare eden kurumlar, futbolun asli unsuru olan kulüpler üzerinde ‘Demokles'in kılıcı gibi sallanıp acaba tezahürat, beyanat veya açıklamalardan cımbızla ne çekebilir, nasıl ceza verebiliriz? Hangi kulüp kimi istemiyorsa -sebep ve haklılığına bakmadan- inadına nasıl göndeririz? Çünkü yetki bende’ türünden davranış ve idare şekli ne ülkemize ne de halen görevde olan yetkililere yakıştırılacak bir uygulama şekli değildir. Bu nedenle, yetkililerimizden (TFF-MHK) adı geçen hakemimizin önce genel performansını sonra yönettiği Kayserispor maçlarımızı gözden geçirmelerini, verdiği kararların bilgi, beceri veya organik-psikolojik bazı rahatsızlıklarla ilgisi olup olmadığını araştırıp, bir kanaate vardıktan sonra genelde Türkiye futbol kamuoyu, özelde ise Kayseri şehrini ikna edecek bir açıklama yapmasını umuyoruz.

İyi bir kişilik olduğuna inandığımız Mete Kalkavan’ın da; gerek şahsı adına, gerek ailesinin olumlu imajı adına (babası CHP Samsun Eski Milletvekili) gerekse Türk hakemliği adına bir açıklama yapıp; ısrarla Kayserispor aleyhine çaldığı bu düdüklerin özel bir nedeni olup olmadığını açıklamasını beklemekteyiz. Bu yaştan sonra alışkanlıkları değiştirmek ve hakem özelliklerini artırmak mümkün olmadığına göre, geçimi için bu mesleğe ihtiyacı olmayan sayın Mete Kalkavan’ın, hakemliğe devam edip etmeyeceği kararını merak etmekteyiz. Osmanlıspor maçı sonunda kendisine yapmış olduğumuz geçmiş olsun, teşekkür ziyaretinde ‘Lütfen bu maçı izleyin ve bizi aydınlatın’ ricası da sayın Mete Kalkavan tarafından karşılık bulacaktır diye düşünmekteyiz”