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Evkur Yeni Malatyaspor’da 7 haftalık seri bozuldu

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor’da Ümraniyespor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetle 7 haftalık yenilgisizlik serisi sona erdi.
15:2710 Nisan 2017
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Evkur Yeni Malatyaspor’da 7 haftalık seri bozuldu

Puan tablosunun zirvesinde bulunan sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor maçına kadar ligin ikinci yarısında tek yenilgisini 19. haftada Samsunspor karşısında almıştı. İrfan Buz'un talebeleri ikinci yarıda oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 yenilgi, 2 de beraberlik alarak 23 puan topladı.

Sarı-kırmızılı takımın ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlar şu şekilde:

Evkur Yeni Malatyaspor: 0 – Sivasspor: 0

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 – Mersin İdman Yurdu: 1

Samsunspor: 3 – Evkur Yeni Malatyaspor:0

Evkur Yeni Malatyaspor: 3 – Denizlispor: 1

Gaziantep Bş. Bld.: 1 – Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 – Altınordu: 0

Balıkesirspor: 2 – Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 – Şanlıurfaspor: 1

Manisaspor: 0 – Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Evkur Yeni Malatyaspor: 1 – Elazığspor: 0

Ümraniyespor: 1 – Evkur Yeni Malatyaspor: 0

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